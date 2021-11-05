Шмейхель: «Лестер» должен был побеждать «Спартак», мы доминировали

Голкипер «Лестера»признался, что его разочаровал результат домашнего матча против(1:1) в четвертом туре Лиги Европы.

На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти, справившись с ударом Джейми Варди.

«Игра должна была закончиться победой. Мы доминировали на поле на протяжении большей части встречи, а соперник забил после пары голевых моментов.

На данный момент мы слишком много пропускаем, но у нас даже при этом было достаточно возможностей для того, чтобы вырвать победу», — приводит слова Шмейхеля официальный сайт УЕФА.

«Спартак» занимает последнее место в группе после четырех туров. Отставание от первого места составляет три очка. В оставшихся матчах команда Руя Витории сыграет с «Легией» и «Наполи».