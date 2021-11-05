Руй Витория остался доволен матчем с «Лестером»

Главный тренер «Спартака»прокомментировал ничью с «Лестером» (1:1) в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Конечно, понравился больше сегодняшний матч, ведь мы заработали очко. Для нас очень хорошо, что тут мы сыграли вничью, а не пропустили четыре гола.

Мы показали свою стратегию, показали хорошую оборону, да и забить смогли. Мне понравился весь этот матч и первый тайм московской игры с Лестером», — передает слова Витории «Спорт-Экспресс» .

После четырех туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», а «Лестер» проведет матч с «Легией».