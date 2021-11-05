Каррера назвал ничью «Спартака» с «Лестером» хорошим результатом

Бывший главный тренер «Спартака»отреагировал на результат матча с «Лестером» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Ничья с "Лестером" — это хороший результат, который позволяет "Спартаку" приблизиться к выходу из группы. Что касается конкуренции Максименко и Селихова, то у "Спартака" два отличных голкипера», — цитирует Карреру Sport24.

После четырех туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», а «Лестер» проведет матч с «Легией».