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    Вернидуб: У «Шерифа» нет того резерва, который есть у «Интера»

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    Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера» (1:3).

    Юрий Вернидуб
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    Юрий Вернидуб

    «Сегодня были индивидуальные ошибки, которые сыграли немаловажную роль. Мы пропустили эти мячи, но сражались до конца. Самое важное, что забили неплохой и красивый гол.

    Ребята — молодцы. Где-то не хватило сил. У нас нет того резерва, который есть у "Интера". Может быть, поэтому такой результат. Но ничего, мы двигаемся дальше», — приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.

    После четырех туров в группе D лидирует мадридский «Реал», у которого девять очков, что на два больше, чем у «Интера». «Шериф» набрал шесть очков и занимает третье место, а у «Шахтера» один балл и последняя строчка.

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