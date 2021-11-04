Вернидуб: У «Шерифа» нет того резерва, который есть у «Интера»

Главный тренер молдавского «Шерифа»прокомментировал поражение своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера» (1:3).

«Сегодня были индивидуальные ошибки, которые сыграли немаловажную роль. Мы пропустили эти мячи, но сражались до конца. Самое важное, что забили неплохой и красивый гол.

Ребята — молодцы. Где-то не хватило сил. У нас нет того резерва, который есть у "Интера". Может быть, поэтому такой результат. Но ничего, мы двигаемся дальше», — приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.

После четырех туров в группе D лидирует мадридский «Реал», у которого девять очков, что на два больше, чем у «Интера». «Шериф» набрал шесть очков и занимает третье место, а у «Шахтера» один балл и последняя строчка.