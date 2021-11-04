Семак рассказал, кто пропустит матч «Зенита» с «Уралом»

Главный тренер «Зенита»рассказал о состоянии команды перед матчем 14-го тура чемпионата России против

Ранее на этой неделе «Зенит» проиграл на выезде «Ювентусу» (2:4) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Оздоев постепенно начинает тренироваться — с сегодняшнего дня выборочно в каких-то упражнениях принимает участие вместе со всеми. Но готов играть видимо будет уже после паузы в чемпионате.

Что касается Дугласа Сантоса и Кузяева ситуация аналогичная. Кузяев пока вообще не тренируется. Контрольные снимки сделаем после 8-го ноября. Тогда будет понятнее, когда он начнет тренироваться.

Есть небольшие вопросы по Стасу Крицюку. Но надеюсь, что проблема не серьезная. Остальные все готовятся.

Две последние недели у "Зенита" выдались очень напряженными. Эта ситуация повторяется не вторую неделю, а четвертый год, сколько я здесь. Команда, играющая в еврокубках, постоянно живет в таком графике. А Лиге Европы в этом плане еще сложнее, потому что там матчи некуда двигать. Но мы привыкли так работать.

Вопрос только в количестве игроков, которые доступны перед тем или иным матчем. Ситуация непростая, но те же Малком и Круговой могут набирать форму в том числе через матчи Лиги чемпионов. Других вариантов нет. Мы обязаны думать обо всех игроках. Те, кто набирают форму должны постепенно прибавлять. Те, кто играют больше — им надо больше отдыхать, чтобы максимальное количество игроков было в строю», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Урал» — «Зенит» состоится 7 ноября в Екатеринбурге, начало — в 14:00 мск.