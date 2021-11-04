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    «Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» — «Брюгге»: счет матча 4:1, обзор голов

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    Английский «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над бельгийским «Брюгге» (4:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе A.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Канселу прострелил слева в штрафную гостей, мяч оказался в ногах Фила Фодена, который спокойно переправил его в сетку.

    Спустя две минуты счет сравнялся благодаря автоголу. Ванакен мощно пробил от линии штрафной «Сити» в левый угол. Эдерсон в прыжке отразил удар, Де Кетеларе первым успел к мячу и прострелил вдоль ворот, а там после рикошета мяч попал в голову Стоунза и от неё влетел в сетку.

    На 54-й минуте Канселу от левого края штрафной закрутил мяч точно на голову Рияду Марезу, который в прыжке вколотил его в сетку с нескольких метров.

    На 72-й минуте Илкай Гюндоган из левой части штрафной прострелил направо и назад, на Рахима Стерлинга, который в одиночестве добрался до мяча и ударом в касание отправил его в сетку.

    Итоговый счет в компенсированное время установил Габриэл Жезус. Канселу ворвался в штрафную, ушёл в сторону от трёх соперников и покатил мяч налево, на Жезуса, который «бильярдным» ударом отправил его в правый нижний угол

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Манчестер Сити — Брюгге 4:1
    Голы: 1:0 Филип Фоден (15'), 1:1 Джон Стоунс (автогол) (17'), 2:1 Рияд Марез (54'), 3:1 Рахим Стерлинг (72') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер (Александр Зинченко, 80'), Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Бернарду Силва (Кевин Де Брёйне, 75'), Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Рияд Марез (Рахим Стерлинг, 69'), Филип Фоден (C.Palmer, 80'), Джек Грилиш (Габриэл Жезус, 68') Брюгге: Шарль Де Кетеларе (Камаль Сова, 87'), Ноа Ланг (Бас Дост, 78'), Ханс Ванакен, Матс Ритс (Noah Mbamba, 78'), Руд Вормер, Эдуард Соболь (Федерико Рикка, 72'), Stanley N'Soki, Брандон Мехеле, Джек Хендри, Клинтон Мата (Игнасе ван дер Бремпт, 78'), Симон Миньоле

    Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 9 очков; 2. ПСЖ — 8; 3. «Брюгге» — 4; 4. «РБ Лейпциг» — 1.

    В следующем туре «Брюгге» сыграет дома против «Лейпцига», а «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «ПСЖ».

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