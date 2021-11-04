«Манчестер Сити» — «Брюгге»: счет матча 4:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Канселу прострелил слева в штрафную гостей, мяч оказался в ногах Фила Фодена, который спокойно переправил его в сетку.
Спустя две минуты счет сравнялся благодаря автоголу. Ванакен мощно пробил от линии штрафной «Сити» в левый угол. Эдерсон в прыжке отразил удар, Де Кетеларе первым успел к мячу и прострелил вдоль ворот, а там после рикошета мяч попал в голову Стоунза и от неё влетел в сетку.
На 54-й минуте Канселу от левого края штрафной закрутил мяч точно на голову Рияду Марезу, который в прыжке вколотил его в сетку с нескольких метров.
На 72-й минуте Илкай Гюндоган из левой части штрафной прострелил направо и назад, на Рахима Стерлинга, который в одиночестве добрался до мяча и ударом в касание отправил его в сетку.
Итоговый счет в компенсированное время установил Габриэл Жезус. Канселу ворвался в штрафную, ушёл в сторону от трёх соперников и покатил мяч налево, на Жезуса, который «бильярдным» ударом отправил его в правый нижний угол
Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 9 очков; 2. ПСЖ — 8; 3. «Брюгге» — 4; 4. «РБ Лейпциг» — 1.
В следующем туре «Брюгге» сыграет дома против «Лейпцига», а «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «ПСЖ».