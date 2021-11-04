«Лейпциг» — ПСЖ: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 8-й минуте открыли хозяева. Отобрал мяч на фланге Силва после обрезки от Ди Марии и тут же навесил на ближнюю штангу, куда ворвался Кристофер Нкунку и в падении головой пробил по воротам ПСЖ. Сфера полетела точно под перекладину.
Спустя три минуты в ворота парижан был назначен пенальти — ворвался в штрафную соперника Нкунку, но вместо удара откатил назад на Силву, которого на газон уложил Перейра.
Но неудачно пробил с «точки» Силва. Мяч полетел практически по центру и стал легкой добычей для опытного Доннаруммы.
Гости отыгрались на 21-й минуте. Отличным пасом Ди Мария нашел в штрафной «быков» Мбаппе, который вместо удара покатил поперек на Джорджиньо Вейналдума, забивавшего уже в пустые ворота.
На 40-й минуте Ди Мария навесил с углового на дальнюю штангу. Маркиньос головой сбросил в центр на Вейналдума, который оторвался от опеки и головой вколотил мяч точно в дальний нижний угол.
А в компенсированное время в ворота ПСЖ был назначен пенальти — в верховой борьбе в центре штрафной напрыгнул на Нкунку сверху Кимпембе.
Уверенно исполнил пенальти Доминик Собослаи, пробив точно в нижний левый от себя угол. Попытался дотянуться до мяча Доннарумма, но не преуспел.
Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 9 очков; 2. ПСЖ — 8; 3. «Брюгге» — 4; 4. «РБ Лейпциг» — 1.
В следующем туре «Брюгге» сыграет дома против «Лейпцига», а «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «ПСЖ».