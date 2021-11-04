«Лейпциг» — ПСЖ: счет матча 2:2, обзор голов

Немецкийна своем поле сыграл вничью с(12:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе A.

Счет в матче на 8-й минуте открыли хозяева. Отобрал мяч на фланге Силва после обрезки от Ди Марии и тут же навесил на ближнюю штангу, куда ворвался Кристофер Нкунку и в падении головой пробил по воротам ПСЖ. Сфера полетела точно под перекладину.

Спустя три минуты в ворота парижан был назначен пенальти — ворвался в штрафную соперника Нкунку, но вместо удара откатил назад на Силву, которого на газон уложил Перейра.

Но неудачно пробил с «точки» Силва. Мяч полетел практически по центру и стал легкой добычей для опытного Доннаруммы.

Гости отыгрались на 21-й минуте. Отличным пасом Ди Мария нашел в штрафной «быков» Мбаппе, который вместо удара покатил поперек на Джорджиньо Вейналдума, забивавшего уже в пустые ворота.

На 40-й минуте Ди Мария навесил с углового на дальнюю штангу. Маркиньос головой сбросил в центр на Вейналдума, который оторвался от опеки и головой вколотил мяч точно в дальний нижний угол.

А в компенсированное время в ворота ПСЖ был назначен пенальти — в верховой борьбе в центре штрафной напрыгнул на Нкунку сверху Кимпембе.

Уверенно исполнил пенальти Доминик Собослаи, пробив точно в нижний левый от себя угол. Попытался дотянуться до мяча Доннарумма, но не преуспел.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A РБ Лейпциг — ПСЖ 2:2 Голы: 1:0 Кристофер Нкунку (8'), 1:1 Жоржиньо Вейналдум (21'), 1:2 Жоржиньо Вейналдум (39') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан (Амаду Айдара, 46'), Мохамед Симакан, Йошко Гвардиол, Норди Мукиэле, Конрад Лаймер (Бенджамин Хенрихс, 85'), Тайлер Адамс (Даниэль Ольмо, 75'), Анхелиньо, Кристофер Нкунку, Эмиль Форсберг (Доминик Собослаи, 59'), Андре Силва (Юссуф Поульсен, 59') ПСЖ: Неймар, Килиан Мбаппе (Мауро Икарди, 90'), Анхель Ди Мария (Юлиан Дракслер, 85'), Идрисса Гана Гейе, Перейра Данилу, Жоржиньо Вейналдум (Андер Эррера, 85'), Nuno Mendes, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Перейра Данилу (10'), Тайлер Адамс (25'), Jesse Marsch (30'), Преснел Кимпембе (32'), Nuno Mendes (62'), Мохамед Симакан (70'), Неймар (74'), Джанлуиджи Доннарумма (90 + 1'), Юссуф Поульсен (90 + 5'), Андер Эррера (90 + 6')

Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 9 очков; 2. ПСЖ — 8; 3. «Брюгге» — 4; 4. «РБ Лейпциг» — 1.

В следующем туре «Брюгге» сыграет дома против «Лейпцига», а «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «ПСЖ».