ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Ювентус»ЛЧ. «Зенит» крупно проиграл «Ювентусу», «Динамо» в Киеве уступило «Барселоне»
  • 00:57
    • ПСЖ упустил выездную победу над «Лейпицгом»
  • 00:55
    • Алле вырвал для «Аякса» 3 очка, «Спортинг» разгромил «Бешикташ»
  • 00:53
    • «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места в группе
  • 00:52
    • «Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
  • 00:45
    • «Интер» забил три безответных мяча в ворота «Шерифа»
    Все новости спорта

    ПСЖ упустил выездную победу над «Лейпицгом»

    «Лейпциг» — ПСЖ: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Футбол Германии РБ Лейпциг Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Немецкий «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» (12:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе A.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 8-й минуте открыли хозяева. Отобрал мяч на фланге Силва после обрезки от Ди Марии и тут же навесил на ближнюю штангу, куда ворвался Кристофер Нкунку и в падении головой пробил по воротам ПСЖ. Сфера полетела точно под перекладину.

    Спустя три минуты в ворота парижан был назначен пенальти — ворвался в штрафную соперника Нкунку, но вместо удара откатил назад на Силву, которого на газон уложил Перейра.

    Но неудачно пробил с «точки» Силва. Мяч полетел практически по центру и стал легкой добычей для опытного Доннаруммы.

    Гости отыгрались на 21-й минуте. Отличным пасом Ди Мария нашел в штрафной «быков» Мбаппе, который вместо удара покатил поперек на Джорджиньо Вейналдума, забивавшего уже в пустые ворота.

    На 40-й минуте Ди Мария навесил с углового на дальнюю штангу. Маркиньос головой сбросил в центр на Вейналдума, который оторвался от опеки и головой вколотил мяч точно в дальний нижний угол.

    А в компенсированное время в ворота ПСЖ был назначен пенальти — в верховой борьбе в центре штрафной напрыгнул на Нкунку сверху Кимпембе.

    Уверенно исполнил пенальти Доминик Собослаи, пробив точно в нижний левый от себя угол. Попытался дотянуться до мяча Доннарумма, но не преуспел.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    РБ Лейпциг — ПСЖ 2:2
    Голы: 1:0 Кристофер Нкунку (8'), 1:1 Жоржиньо Вейналдум (21'), 1:2 Жоржиньо Вейналдум (39') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан (Амаду Айдара, 46'), Мохамед Симакан, Йошко Гвардиол, Норди Мукиэле, Конрад Лаймер (Бенджамин Хенрихс, 85'), Тайлер Адамс (Даниэль Ольмо, 75'), Анхелиньо, Кристофер Нкунку, Эмиль Форсберг (Доминик Собослаи, 59'), Андре Силва (Юссуф Поульсен, 59') ПСЖ: Неймар, Килиан Мбаппе (Мауро Икарди, 90'), Анхель Ди Мария (Юлиан Дракслер, 85'), Идрисса Гана Гейе, Перейра Данилу, Жоржиньо Вейналдум (Андер Эррера, 85'), Nuno Mendes, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Перейра Данилу (10'), Тайлер Адамс (25'), Jesse Marsch (30'), Преснел Кимпембе (32'), Nuno Mendes (62'), Мохамед Симакан (70'), Неймар (74'), Джанлуиджи Доннарумма (90 + 1'), Юссуф Поульсен (90 + 5'), Андер Эррера (90 + 6')

    Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 9 очков; 2. ПСЖ — 8; 3. «Брюгге» — 4; 4. «РБ Лейпциг» — 1.

    В следующем туре «Брюгге» сыграет дома против «Лейпцига», а «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «ПСЖ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Лестер» черную полосу «Спартака»?
  • «Лестер» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Увезет ли «Локомотив» очки из Стамбула?
  • «Галатасарай» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Наполи» снова одолеет «Легию»?
  • «Легия» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:01
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Галатасарай — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Легия — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Кайрат — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Заря — ЦСКА София
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Рома — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры