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    • «Интер» забил три безответных мяча в ворота «Шерифа»
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    «Интер» забил три безответных мяча в ворота «Шерифа»

    «Шериф» — «Интер»: счет 1:3, обзор голов

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    В поединке 4 тура групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» на выезде разгромил «Шериф» со счетом 3:1.

    Милан Шкриньяр и Марсело Брозович
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    Милан Шкриньяр и Марсело Брозович

    Счет открыл Марсело Брозович. Удвоил преимущество «нерадзурри» Милан Шкриньяр. Последний мяч в матче забил Алексис Санчес на 82 минуте.

    Гол Адамы Траоре уже ни на что не повлиял. Форвард «Шерифа» отличился в добавленное время.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Шериф — Интер 1:3
    Голы: 0:1 Марсело Брозович (54'), 0:2 Милан Шкриньяр (66'), 0:3 Алексис Санчес (82') Шериф: Георгиос Атанасиадис, Фернандо Костанца, Данило Арболеда, Густаво Дуланто, Кристиано, Эдмонд Аддо (Stjepan Radeljic, 62'), Себастьян Тиль, Адама Траоре, Димитрис Коловос (Бруно Фелипе, 73'), Франк Кастаньеда, Джасурбек Яхшибоев (Keston Julien, 82') Интер: Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 82'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 82'), Федерико Димарко (Иван Перишич, 64'), Артуро Видаль, Марсело Брозович, Николо Барелла, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 46'), Алессандро Бастони, Стефан де Врей (Андреа Раноккия, 85'), Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Эдмонд Аддо (35'), Маттео Дармиан (43'), Кристиано (51'), Димитрис Коловос (62'), Фернандо Костанца (64'), Милан Шкриньяр (68')

    «Шериф» теряет лидерство в группе и теперь занимает 3 место с 6 очками. «Интер» набрал 7 баллов, заняв строчку выше.

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