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    Глушаков о травмах в сборной России: Как будто кто-то сглазил

    Футбол Сборная России Футбол России Химки
    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что после назначения Валерия Карпина главным тренером футболисты сборной России не понимают, кто будет играть в стартовом составе.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «У предыдущего тренера понимали, а сейчас — нет. Потому что много нюансов, много тактики, зависит и от физического состояния игроков, в какой футбол будет играть сборная: в прессинг или от обороны, от количества игроков.

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    • Сейчас, если так посмотреть, постоянно как будто сборную кто-то сглазил, но, слава богу, есть результат. Что ни вызов в сборную, постоянно травмы, травмы, травмы. Думаю, что для тренера и тренерского штаба это головная боль: когда ты рассчитываешь на одних футболистов, а они получают травмы в клубах. Приезжают-то все в хорошем состоянии, но с травмами как-то тяжело слепить состав. То один состав, то другой. Это когда сидишь дома, лузгаешь семечки и думаешь: "А поставьте того, поставьте этого".

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    • У него головная боль. Думаю, футболисты и тренерский штаб не знают, кто будет играть», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Глушаков попал в состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022, но не смог сыграть из-за травмы. На ближайшие матчи национальной команды в ноябре 34-летний футболист не получил вызов.

    Сборная России в этом месяце сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

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