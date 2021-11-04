Глушаков о травмах в сборной России: Как будто кто-то сглазил

Полузащитник «Химок»рассказал, что после назначенияглавным тренером футболисты сборной России не понимают, кто будет играть в стартовом составе.

«У предыдущего тренера понимали, а сейчас — нет. Потому что много нюансов, много тактики, зависит и от физического состояния игроков, в какой футбол будет играть сборная: в прессинг или от обороны, от количества игроков.

Сейчас, если так посмотреть, постоянно как будто сборную кто-то сглазил, но, слава богу, есть результат. Что ни вызов в сборную, постоянно травмы, травмы, травмы. Думаю, что для тренера и тренерского штаба это головная боль: когда ты рассчитываешь на одних футболистов, а они получают травмы в клубах. Приезжают-то все в хорошем состоянии, но с травмами как-то тяжело слепить состав. То один состав, то другой. Это когда сидишь дома, лузгаешь семечки и думаешь: "А поставьте того, поставьте этого".

У него головная боль. Думаю, футболисты и тренерский штаб не знают, кто будет играть», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Глушаков попал в состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022, но не смог сыграть из-за травмы. На ближайшие матчи национальной команды в ноябре 34-летний футболист не получил вызов.

Сборная России в этом месяце сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).