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    Мозес: «Спартак» извлек уроки из прошлого матча с «Лестером»

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    Защитник «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лестером» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    «Игра, конечно, будет нелегкой. Мы знаем, чего ожидать: в домашнем матче мы проиграли 3:4, хотя вели в счете в два мяча.

    Будем использовать другую стратегию, играть сообща, всей командой, и надеяться на лучший результат. В футболе иногда выигрываешь, иногда — проигрываешь.

    Поражение от "Зенита" (1:7) — это прошлое, мы извиняемся за это поражение перед болельщиками, но завтра — новый матч, который мы ждем с нетерпением.

    Мы знаем, что ожидать от "Лестера". Это сложный матч, у них есть преимущество — домашнее поле, они играют перед своими болельщиками.

    Но мы извлекли уроки из прошлого матча, постараемся не делать тех глупых ошибок, которые допускали в прошлой игре», — сказал Мозес «Матч ТВ».

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