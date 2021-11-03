Мозес: «Спартак» извлек уроки из прошлого матча с «Лестером»

Защитник «Спартака»поделился ожиданиями от предстоящего матча св рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Игра, конечно, будет нелегкой. Мы знаем, чего ожидать: в домашнем матче мы проиграли 3:4, хотя вели в счете в два мяча.

Будем использовать другую стратегию, играть сообща, всей командой, и надеяться на лучший результат. В футболе иногда выигрываешь, иногда — проигрываешь.

Поражение от "Зенита" (1:7) — это прошлое, мы извиняемся за это поражение перед болельщиками, но завтра — новый матч, который мы ждем с нетерпением.

Мы знаем, что ожидать от "Лестера". Это сложный матч, у них есть преимущество — домашнее поле, они играют перед своими болельщиками.

Но мы извлекли уроки из прошлого матча, постараемся не делать тех глупых ошибок, которые допускали в прошлой игре», — сказал Мозес «Матч ТВ».