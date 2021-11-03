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    Левандовский: Я плохо пробил пенальти, это была моя ошибка

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский поделился впечатлениями после разгрома «Бенфики» (5:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    У Левандовского в его сотом матче в Лиге чемпионов хет-трик и ассист, хотя поляк не реализовал пенальти перед перерывом. Всего на счету форварда 81 в 100 матчах турнира.

    «Я плохо пробил пенальти, это была моя ошибка. Я видел, куда прыгает вратарь, и все равно пробил не в тот угол. К счастью, мы забили еще несколько голов и набрали три очка. Еще одна чистая победа.

    В первые 20 минут я почти не касался мяча. Нападающему непросто оставаться терпеливым. После первого гола все стало немного легче. Моим любимым голом сегодня стал второй.

    Меня расстроили два пропущенных мяча. Но это нас мотивирует. Это особенно важно для Нойера», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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