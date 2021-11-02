Томассон: В этом сезоне «Мальме» преследуют травмы

Главный тренер «Мальме»рассказал, как изменился город в преддверии матча св 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В 3-м туре английский клуб победил шведов на своем поле со счетом 4:0.

«Я очень горжусь, когда вижу, как преображается город во время наших домашних матчей в Лиге чемпионов.

Андерс Кристиансен сегодня на поле не выйдет. Он не готов. В этом сезоне нас преследуют травмы, но в результате у других футболистов появляется шанс проявить себя, и они должны им воспользоваться.

Обычная для футбола ситуация, с которой мы должны справиться. И мы справимся», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Кроме того, Томассон отметил, что полностью выздоровел хавбек Оскар Левицки, который получит какое-то игровое время в дуэли с «Челси».

«У него есть такие качества, которые нашей команде не может дать никто другой. Конечно, его возвращение в строй меня очень радует», — сказал он.