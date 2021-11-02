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    Смолов сможет сыграть против «Галатасарая»

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    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов сможет выйти на поле в игре против «Галатасарая» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    На прошлой неделе Смолов пропустил матч РПЛ против «Нижнего Новгорода» из-за сомнительного теста на коронавирус.

    По словам менеджера футболиста Елены Болотовой, результат повторного теста оказался отрицательным.

    «Второй тест Федора отрицательный», — приводит слова Болотовой «Матч ТВ».

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    • Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет 4 ноября в Стамбуле, начало — в 20:45 мск.

    Напомним, ранее стало известно, что Смолов вошел в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

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