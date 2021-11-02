Смолов сможет сыграть против «Галатасарая»

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
На прошлой неделе Смолов пропустил матч РПЛ против «Нижнего Новгорода» из-за сомнительного теста на коронавирус.
По словам менеджера футболиста Елены Болотовой, результат повторного теста оказался отрицательным.
«Второй тест Федора отрицательный», — приводит слова Болотовой «Матч ТВ».
Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет 4 ноября в Стамбуле, начало — в 20:45 мск.
Напомним, ранее стало известно, что Смолов вошел в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.