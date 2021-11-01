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    Дэвис: Нагельсманн привносит в «Баварию» другой менталитет

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    Защитник «Баварии» Алфонсо Дэвис поделился ожиданиями от ответного матча с «Бенфикой» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Алфонсо Дэвис
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    Алфонсо Дэвис

    В 3-м туре мюнхенский клуб разгромил «Бенфику» в Лиссабоне со счетом 4:0.

    «Мы знаем, что у нас сильная команда. Нам нужно найти правильный баланс, тут ничего не изменилось. Разумеется, к каждой игре мы подходим с желанием не пропустить.

    Нагельсманн привносит другой менталитет. Я рад, что у меня есть возможность продемонстрировать свои качества.

    Привыкание к новой тактике — это процесс обучения для меня. Я счастлив, что могу показать, на что я способен», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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