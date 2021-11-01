Дэвис: Нагельсманн привносит в «Баварию» другой менталитет

Алфонсо Дэвис Фото: globallookpress.com
В 3-м туре мюнхенский клуб разгромил «Бенфику» в Лиссабоне со счетом 4:0.
«Мы знаем, что у нас сильная команда. Нам нужно найти правильный баланс, тут ничего не изменилось. Разумеется, к каждой игре мы подходим с желанием не пропустить.
Нагельсманн привносит другой менталитет. Я рад, что у меня есть возможность продемонстрировать свои качества.
Привыкание к новой тактике — это процесс обучения для меня. Я счастлив, что могу показать, на что я способен», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.