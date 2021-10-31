ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду и Эдинсон КаваниВ бой идут одни старики. Роналду и Кавани спасли Сульшера от увольнения
  • 15:50
    • Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Ахматом»
  • 14:21
    • «Ювентус» и «Зенит» рассудят испанцы
  • 14:08
    • Российские «художницы» победили на чемпионате мира в упражнениях с мячами
  • 11:10
    • Погба намерен вернуться в «Ювентус»
  • 08:07
    • Валиева выиграла Гран-при Канады с мировым рекордом, Туктамышева и Косторная — в топ-3
    Все новости спорта

    Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Ахматом»

    «Уфа» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Уфа Ахмат Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Уфа» одержала победу над «Ахматом» в домашнем матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Гамид Агаларов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гамид Агаларов

    Встреча, которая прошла на стадионе «Центральный», завершилась со счетом 1:0.

    Хозяева вышли вперед на 58-й минуте. Боян Йокич прорвался по левому флангу и навесил к дальнему краю вратарской, где Гамид Агаларов выпрыгнул и головой вколотил мяч в ворота.

    Для Агаларова это уже 11-й гол в 13 турах РПЛ. Он возглавляет бомбардирскую гонку, опережая ближайших преследователей на четыре мяча.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Уфа — Ахмат 1:0
    Гол: 1:0 Гамид Агаларов (58') Уфа: Александр Беленов, Эрвинг Ботака-Иобома, Боян Йокич, Alexey Nikitin, Азер Алиев (Александр Сухов, 86'), Руслан Фищенко, Юрий Журавлёв, Артём Голубев (Вячеслав Кротов, 46'), Filip Mrzljak (Владислав Камилов, 71'), Гамид Агаларов (Александр Саплинов, 79'), Остон Урунов (Олег Иванов, 87') Ахмат: Мохамед Конате (Artem Arhipov, 63'), Дарко Тодорович (Артём Полярус, 63'), Владислав Карапузов (Габриэль Янку, 84'), Евгений Харин (Даниил Уткин, 63'), Игорь Коновалов (Senin Sebai, 84'), Артём Тимофеев, Марат Быстров, Виталий Лысцов, Андрей Семёнов, Мирослав Богосавац, Гиорги Шелия Предупреждения: Filip Mrzljak (44'), Виталий Лысцов (50'), Остон Урунов (72'), Артём Тимофеев (72')

    В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает десятое место (15 очков), а «Уфа» — 13-е (13 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» остановить «Милан»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Арсенал» снова не проиграет на своем поле?
  • «Арсенал» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Атлетико» выиграть у «Бетиса»?
  • «Атлетико» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.24
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Салернитана — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры