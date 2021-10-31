«Уфа» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

одержала победу надв домашнем матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Центральный», завершилась со счетом 1:0.

Хозяева вышли вперед на 58-й минуте. Боян Йокич прорвался по левому флангу и навесил к дальнему краю вратарской, где Гамид Агаларов выпрыгнул и головой вколотил мяч в ворота.

Для Агаларова это уже 11-й гол в 13 турах РПЛ. Он возглавляет бомбардирскую гонку, опережая ближайших преследователей на четыре мяча.

Футбол. Россия. Премьер-лига Уфа — Ахмат 1:0 Гол: 1:0 Гамид Агаларов (58') Уфа: Александр Беленов, Эрвинг Ботака-Иобома, Боян Йокич, Alexey Nikitin, Азер Алиев (Александр Сухов, 86'), Руслан Фищенко, Юрий Журавлёв, Артём Голубев (Вячеслав Кротов, 46'), Filip Mrzljak (Владислав Камилов, 71'), Гамид Агаларов (Александр Саплинов, 79'), Остон Урунов (Олег Иванов, 87') Ахмат: Мохамед Конате (Artem Arhipov, 63'), Дарко Тодорович (Артём Полярус, 63'), Владислав Карапузов (Габриэль Янку, 84'), Евгений Харин (Даниил Уткин, 63'), Игорь Коновалов (Senin Sebai, 84'), Артём Тимофеев, Марат Быстров, Виталий Лысцов, Андрей Семёнов, Мирослав Богосавац, Гиорги Шелия Предупреждения: Filip Mrzljak (44'), Виталий Лысцов (50'), Остон Урунов (72'), Артём Тимофеев (72')

В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает десятое место (15 очков), а «Уфа» — 13-е (13 очков).