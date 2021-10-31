Стукалов: «Уфа» в таком положении, что нас только победы спасают

Главный тренер «Уфы»прокомментировал победу над(1:0) в домашнем матче 13-го тура РПЛ.

Автором единственного гола на 58-й минуте стал лучший бомбардир текущего сезона Гамид Агаларов, забивший свой 11-й мяч.

«Мы в таком положении, что нас только победы спасают. Предыдущие два матча команда достаточно хорошо провела, но, к сожалению, мы упускали победы.

Первый тайм сложился не так, как мы планировали, "Ахмат" владел преимуществом, но каких-то голевых ситуаций у наших ворот не было. Во втором тайме мы перестроились.

Считаю, что 30 стартовых минут второго тайма мы провели образцово, забили гол и создали несколько опасных моментов.

Пропустив гол, "Ахмат" перестроился на четыре защитника. Мы опять вернулись на схему 3-5-2. Понятно, что концовку дотерпели. Всех болельщиков и команду поздравляю с победой.

Результаты давят. Видно было, что мы скованно действовали. Наша задача была в перерыве немножко раскрепостить ребят, ну и плюс изменили игровую структуру.

Соответственно, добавили скорости в атаке, потому что и Урунов, и Кротов стали располагаться на более фланговых позициях, оттуда и пошли голевые моменты.

Агаларову надо стабильно продолжать забивать на протяжении нескольких сезонов, и тогда мы уже будем говорить. Пока он в начале пути.

У Морица Бауэра проблема с тазобедренным, по-моему, суставом, старая проблема. Пока он лечится, а дальше будет видно.

Милетич повредил мениск на одной из тренировок, тоже восстанавливается. Надеюсь, что на следующей неделе он начнет тренироваться в общей группе», — приводит слова Стукалова официальный сайт «Уфы».