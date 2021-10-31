Шалимов: Откуда пошли слухи про интерес «Спартака» к Колесниченко мы так и не поняли

Главный тренер «Урала»оценил игру полузащитникав матче с(0:0) и прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны

«Надо забивать. Если бы забил, то был бы героем.

Кирилл — молодой парень. Мы изменили ему позицию на поле. Ему нужно тренироваться и двигаться дальше.

А откуда пошли слухи про интерес "Спартака" мы так и не поняли. Думаю, это фейк», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Колесниченко выступает за основную команду екатеринбургского клуба с нынешнего сезона. Он провел 11 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. Его трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

Игрок является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за взрослую команду клуба с 2016 года.

Ранее хавбек выступал за московское «Чертаново», казахстанский «Кайрат» и волгоградский «Ротор».