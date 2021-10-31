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    Шалимов: Откуда пошли слухи про интерес «Спартака» к Колесниченко мы так и не поняли

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    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил игру полузащитника Кирилла Колесниченко в матче с «Химками» (0:0) и прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака».

    Кирилл Колесниченко
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    Кирилл Колесниченко

    «Надо забивать. Если бы забил, то был бы героем.

    Кирилл — молодой парень. Мы изменили ему позицию на поле. Ему нужно тренироваться и двигаться дальше.

    А откуда пошли слухи про интерес "Спартака" мы так и не поняли. Думаю, это фейк», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

    Колесниченко выступает за основную команду екатеринбургского клуба с нынешнего сезона. Он провел 11 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. Его трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

    Игрок является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за взрослую команду клуба с 2016 года.

    Ранее хавбек выступал за московское «Чертаново», казахстанский «Кайрат» и волгоградский «Ротор».

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