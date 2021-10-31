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    Шалимов: Ничья — и для «Химок», и для нас нормальный результат

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    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча 13-го тура РПЛ против «Химок» (0:0).

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Важно было не проиграть. Для этого не нужно было допускать грубые ошибки. Мы их не допустили. Игра была равная, боевая.

    Во втором тайме "Химки" грубо ошиблись, когда Колесниченко мог попасть в ворота. Мы этим не воспользовались. Ничья — и для них, и для нас нормальный результат. Проиграть было бы большой катастрофой.

    В целом, провели неплохую игру. Хотя во втором тайме было много зон, достаточно часто проводили быстрые атаки. Мы из них не выжали практически ничего. Повторюсь, равная, боевая, напряженная игра. Результат закономерен.

    По какой статистике они нас переиграли? В чем они были сильнее? Удары? Что значит эта статистика? В Instat зайдешь, там столько всего. Эта статистика в общих чертах. Была равная игра», — отметил Шалимов в интервью «Спорт-Экспрессу».

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