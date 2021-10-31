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    «Лидс» на выезде одолел «Норвич»

    «Норвич» — «Лидс»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 10-го тура чемпионата Англии «Норвич» потерпел домашнее поражение от «Лидса» со счетом 1:2.

    «Лидс»
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    «Лидс»

    Счет на 56-й минуте открыли гости — отличился бразильский нападающий Рафаэл.

    Спустя две минуты защитник «канареек» Эндрю Омобамиделе сравнял счет, но на 60-й минуте испанец Родриго забил победный для «Лидса» гол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Норвич Сити — Лидс 1:2
    Голы: 0:1 Рафаэл Диас (56'), 1:1 Andrew Omobamidele (58'), 1:2 Родриго (60') Норвич Сити: Тим Крул, Andrew Omobamidele, Грант Хэнли (Пшемыслав Плахета, 88'), Озан Кабак, Максимилиан Ааронс, Матиас Норманн, Кенни Маклин, Милот Рашица, Джошуа Сарджент (Adam Idah, 77'), Теэму Пукки, Киран Довелл (Христос Дзолис, 69') Лидс: Родриго Морено, Джек Харрисон, Даниэль Джеймс (Адам Форшоу, 77'), Рафаэл Диас, Паскаль Стрёйк, Калвин Филлипс, Стюарт Даллас, Лиам Купер, Диего Льоренте, Джейми Шаклтон (Cody Drameh, 71'), Иллан Меслье Предупреждения: Родриго (32'), Джек Харрисон (44'), Кенни Маклин (46'), Джейми Шаклтон (67'), Cody Drameh (79')

    Гости набрали 10 очков и переместились на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Даниэля Фарке с 2 очками находится на последней строчке.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Лидс» на своем поле примет «Лестер» (7 ноября), а «Норвич» на выезде сыграет с «Брентфордом» (6 ноября).

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