«Уфа» заслужила победу в матче с «Ахматом», считает Газизов

Гендиректор «Уфы»подвёл итоги домашнего матча 13-го тура РПЛ с(1:0).

Автором единственного гола на 58-й минуте стал лучший бомбардир текущего сезона Гамид Агаларов, забивший свой 11-й мяч.

«Первый тайм получился тяжёлым в исполнении обеих команд, соперник чуть владел преимуществом. Но во втором тайме поменяли схему, забрали инициативу.

Заслужили победу. Выглядели лучше, создавали момент. "Ахмат" очень тяжело обыграть — это неприятная команда, которая хорошо играет.

Удивляюсь ли Агаларову? Он делает свою работу, находится в хорошей форме, приносит команде важные очки. Забивает классные голы.

Дай бог и дальше так продолжать», — сказал Газизов «Чемпионату».

Грозненский «Ахмат» набрал 15 очков в 13 матчах и по-прежнему занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (13) теперь располагается на 13-м месте.