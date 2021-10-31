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    • Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Ахматом»
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    «Уфа» заслужила победу в матче с «Ахматом», считает Газизов

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    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги домашнего матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    Автором единственного гола на 58-й минуте стал лучший бомбардир текущего сезона Гамид Агаларов, забивший свой 11-й мяч.

    «Первый тайм получился тяжёлым в исполнении обеих команд, соперник чуть владел преимуществом. Но во втором тайме поменяли схему, забрали инициативу.

    Заслужили победу. Выглядели лучше, создавали момент. "Ахмат" очень тяжело обыграть — это неприятная команда, которая хорошо играет.

    Удивляюсь ли Агаларову? Он делает свою работу, находится в хорошей форме, приносит команде важные очки. Забивает классные голы.

    Дай бог и дальше так продолжать», — сказал Газизов «Чемпионату».

    Грозненский «Ахмат» набрал 15 очков в 13 матчах и по-прежнему занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (13) теперь располагается на 13-м месте.

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