«Алания» обыграла «Краснодар-2»

На 62-й минуте красную карточку получил защитник краснодарцев Сергей Бородин. Хавбек «Алании» Николай Гиоргобиани через 3 минуты открыл счет.
На 66-й минуте составы команд уравнялись — вторую желтую карточку получил полузащитник владикавказцев Хетаг Хосонов.
Счет стал равным на 80-й минуте — нигерийский форвард «Быков» Оланкуле Олусегун реализовал пенальти. Но спустя две минуты Алексей Татаев вновь вывел «Аланию» вперед.
На последних секундах Олусегун получил вторую желтую карточку.
В следующем матче в рамках первенства «Алания» 6 ноября примет «Торпедо». В тот же день «Краснодар-2» в гостях сыграет с ивановским «Текстильщиком».
«Алания» идет в таблице на 5-м месте с 36 очками, столько же у занимающего 4-ю строчку «Нефтехимика», «Краснодар-2» — 17-й (20 очков).