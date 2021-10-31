«Алания» обыграла «Краснодар-2»

Владикавказскаяна своем поле обыграла(2:1) в матче 20-го тура первенства ФНЛ.

На 62-й минуте красную карточку получил защитник краснодарцев Сергей Бородин. Хавбек «Алании» Николай Гиоргобиани через 3 минуты открыл счет.

На 66-й минуте составы команд уравнялись — вторую желтую карточку получил полузащитник владикавказцев Хетаг Хосонов.

Счет стал равным на 80-й минуте — нигерийский форвард «Быков» Оланкуле Олусегун реализовал пенальти. Но спустя две минуты Алексей Татаев вновь вывел «Аланию» вперед.

На последних секундах Олусегун получил вторую желтую карточку.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Краснодар-2 2:1 Голы: 1:0 Nikolay Giorgobiani (65'), 1:1 Olakunle Olusegun (пенальти) (80'), 2:1 Aleksei Tataev (82') Предупреждения: Хетаг Кочиев (19'), Хетаг Хосонов (21'), Nikolay Giorgobiani (39'), Olakunle Olusegun (52'), Сергей Бородин (59'), Хетаг Хосонов (66'), Вячеслав Литвинов (81'), Irakliy Manelov (82'), Vladislav Samko (90'), Olakunle Olusegun (90 + 3') Удаление: Сергей Бородин (62')

В следующем матче в рамках первенства «Алания» 6 ноября примет «Торпедо». В тот же день «Краснодар-2» в гостях сыграет с ивановским «Текстильщиком».

«Алания» идет в таблице на 5-м месте с 36 очками, столько же у занимающего 4-ю строчку «Нефтехимика», «Краснодар-2» — 17-й (20 очков).