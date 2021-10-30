«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла на «Коммерцбанк-Арене», завершилась со счетом 1:1.
«Быки» открыли счет на 35-й минуте усилиями Юссуфа Поульсена, воспользовавшегося передачей Вилли Орбана.
Хозяева восстановили паритет на четвертой компенсированной арбитром минуте второго тайма, когда отличился Тута.
Футбол. Германия. Бундеслига
Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг 1:1
Гол: 0:1 Юссуф Поульсен (35') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Мартин Хинтереггер, Evan N'Dicka, Алмами Туре (Йенс Хеуге, 59'), Джибриль Соу, Айдин Хрустич (Аймен Баркок, 59'), Эрик Дурм (Сэм Ламмерс, 71'), Даити Камада, Филип Костич, Рафаэль Сантос Борре (Рагнар Ахе, 82') РБ Лейпциг: Юссуф Поульсен (Андре Силва, 65'), Доминик Собослаи (Эмиль Форсберг, 83'), Кристофер Нкунку (Даниэль Ольмо, 89'), Анхелиньо, Кевин Кампль (Конрад Лаймер, 65'), Амаду Айдара, Норди Мукиэле, Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Мохамед Симакан, Петер Гулачи Предупреждения: Кевин Трапп (69'), Петер Гулачи (90 + 3')
В турнирной таблице Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает восьмое место (15 очков), а «Айнтрахт» — 15-е (9 очков).