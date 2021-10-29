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    Клаудиньо и Малком не попали в ноябрьский состав сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Бразилии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Бразилии объявила состав на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Колумбии и Аргентины.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    В список не попали игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

    Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Габриэл Шапеко («Гремио»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

    Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Ренан Лоди («Атлетико»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»);

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Жерсон Сантос («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Филиппе Коутиньо («Барселона»);

    Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Антони («Аякс»), Рафинья («Лидс»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Матеус Кунья («Атлетико»).

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