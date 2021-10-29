Клаудиньо и Малком не попали в ноябрьский состав сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
В список не попали игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Габриэл Шапеко («Гремио»), Эдерсон («Манчестер Сити»);
Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Ренан Лоди («Атлетико»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»);
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Жерсон Сантос («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Филиппе Коутиньо («Барселона»);
Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Антони («Аякс»), Рафинья («Лидс»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Матеус Кунья («Атлетико»).