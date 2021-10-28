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    Назначены арбитры на матчи 13-го тура РПЛ

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    Назначены арбитры на матчи 13-го тура российской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    29 октября (пятница)

    «Зенит» — «Динамо»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач.

    30 октября (суббота)

    «Рубин» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин.

    «Спартак» — «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Алексей Лунёв.

    «Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Денис Березнов.

    «Нижний Новгород» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Арам Петросян.

    31 октября (воскресенье)

    «Уфа» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Варанцо Петросян; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Алексей Стипиди.

    «Арсенал» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко.

    «Химки» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Андрей Образко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Дмитрий Чельцов.

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