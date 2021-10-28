«Барселона» назвала временного главного тренера

Серхи Бархуан Фото: globallookpress.com
Ранее 49-летний специалист работал в резервой команде «Барселоны». С 1992-го по 2002 год он выступал за каталонцев в качестве футболиста.
Президент клуба Жоан Лапорта представит Бархуана основному составу перед сегодняшней тренировкой.
LATEST NEWS | Sergi Barjuan, new interim manager of FC Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2021
More info: https://t.co/XhkvtE1q9L pic.twitter.com/IV77rw7vXP
Напомним, накануне каталонский клуб объявил об увольнении Рональда Кумана с поста главного тренера.