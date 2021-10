«Барселона» назвала временного главного тренера

на своем официальном сайте объявила о назначенииисполняющим обязанности главного тренера команды.

Ранее 49-летний специалист работал в резервой команде «Барселоны». С 1992-го по 2002 год он выступал за каталонцев в качестве футболиста.

Президент клуба Жоан Лапорта представит Бархуана основному составу перед сегодняшней тренировкой.

LATEST NEWS | Sergi Barjuan, new interim manager of FC Barcelona

