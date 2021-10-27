Примера. «Барса» в гостях у «Райо Вальекано», «Реал» примет «Осасуну»

С 26 по 28 октября в испанской Примере пройдут матчи одиннадцатого тура.

«Алавес» — «Эльче» 1:0

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Алавес» одержал домашнюю победу над «Эльче» со счетом 1:0.

Единственный гол на 47-й минуте забил Мамаду Н'Диайе .

Футбол. Испания. Примера Алавес — Эльче 1:0 Голы: 1:0 Мамаду Лум Н'Диайе (47'), 1:1 Гидо Каррильо (81') Алавес: Фернандо Пачеко (Антонио Сивера, 84'), Чимо Наварро (Мартин Агиррегабирия, 60'), Флорьян Лежён, Виктор Лагуардия, Рубен Дуарте, Мамаду Лум Н'Диайе, Томас Пина (Антонио Мойя, 60'), Факундо Пельистри (Мануэль Гарсия, 74'), Пере Понс (Эдгар Мендес, 74'), Луис Риоха, Хоселу Эльче: Лукас Бое (Гидо Каррильо, 74'), Лукас Перес (Дарио Бенедетто, 63'), Тете Моренте (Пере Милья, 74'), Рауль Гутьеррес, Омар Маскарель (Херард Гумбау, 80'), Фидель Чавес (Хавьер Пасторе, 63'), Хоан Мохика, Педро Бигас, Энсо Роко, Элибельтон Паласиос, Кико Касилья Предупреждения: Чимо Наварро (18'), Энсо Роко (42')

В таблице Примеры «Эльче» с 10-ю очками занимает 15-е место, «Алавес» идет следом, имея девять очков в активе и игру в запасе.

«Эспаньол» — «Атлетик» Б 1:1

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао — 1:1.

На 33-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал нападающий каталонцев Рауль де Томас.

Баски отыгрались на 52-й минуте благодаря голу Иньяки Уильямса.

Уже в компенсированное время Рауль де Томас получил прямую красную карточку.

Футбол. Испания. Примера Эспаньол — Атлетик 1:1 Голы: 1:0 Рауль Де Томас (пенальти) (33'), 1:1 Иньяки Уильямс (52') Эспаньол: Диего Лопес, Алейш Видаль, Серджи Гомес, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Серхи Дардер (Давид Лопес, 90'), Мануэль Морланес (Ландри Димата, 69'), Адриан Эмбарба (Альваро Вадильо, 90'), Оскар Мелендо (Янхель Эррера, 58'), Николас Рибаудо (Хавьер Пуадо, 68'), Рауль Де Томас Атлетик: Иньяки Уильямс, Ойан Сансет (Хон Морсильо, 85'), Икер Муньяин (Рауль Гарсия, 72'), Микель Весга, Унай Венседор (Дани Гарсия, 72'), Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 72'), Иньиго Лекуэ, Йерай Альварес, Даниэль Вивиан (Унай Нуньес, 58'), Оскар де Маркос, Унай Симон Предупреждения: Янхель Эррера (74'), Алехандро Беренгер (75'), Йерай Альварес (90 + 5') Удаление: Рауль Де Томас (90 + 3')

В турнирной таблице Примеры «Атлетик» (17 очков) занимает седьмое место, «Эспаньол» (14) идет 10-м.

«Вильярреал» — «Кадис» 3:3

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Кадисом» — 3:3.

В составе гостей хет-трик оформил Чоко Лосано.

За «Вильярреал» отличились По Торрес, Булайе Диа и Арно Груневелд Даньюма, забивший на шестой добавленной минуте и спасший хозяев от поражения.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Кадис 3:3 Голы: 0:1 Энтони Лосано (14'), 1:1 Пау Торрес (43') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар (Серж Орье, 61'), Айсса Манди, Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 74'), Даниэль Парехо, Висенте Иборра (Франсис Коклен, 61'), Ману Тригерос (Самуэль Чуквезе, 61'), Йереми Пино, Пако Алькасер (Булайе Диа, 74'), Arnaut Danjuma Кадис: Рубен Собрино, Энтони Лосано (Флорин Андоне, 71'), Алекс Фернандес, Йенс Йонссон (Карлос Акапо, 53'), Ivan Chapela (Иван Алехо, 53'), Fali (Томас Аларкон, 71'), Альфонсо Эспино, Виктор Чуст, Вараздат Ароян, Исаак Карселен (Сальва Санчес, 64'), Херемиас Ледесма Предупреждения: Айсса Манди (20'), Альфонсо Эспино (32'), Fali (37'), Пако Алькасер (45 + 2'), Энтони Лосано (50'), Иван Алехо (60'), Франсис Коклен (70'), Карлос Акапо (89'), Вараздат Ароян (90 + 1')

«Вильярреал» находится на 12-м месте в турнирной таблице Примеры, «Кадис» расположился на 17-й строчке.

«Райо Вальекано» — «Барселона»

27 октября, 20:00 мск

«Мальорка» — «Севилья»

27 октября, 20:00 мск

«Бетис» — «Валенсия»

27 октября, 21:00 мск

«Реал» — «Осасуна»

27 октября, 22:30 мск

«Сельта» — «Реал Сосьедад»

28 октября, 20:00 мск

«Гранада» — «Хетафе»

28 октября, 21:00 мск

«Леванте» — «Атлетико» М

28 октября, 22:30 мск