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    «Ювентус» спасся от поражения в матче с «Интером»

    «Интер» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. Чалханоглу издали пробил в каркас ворот туринцев, а Эдин Джеко среагировал на отскок и с близкого расстояния вколотил мяч в сетку.

    На 89-й минуте в ворота «Интера» был назначен пенальти — Сандро по ноге получил в штрафной. Пауло Дибала переиграл Хандановича, пробив с «точки» низом. Голкипер «Интера» прыгнул в другой угол.

    После назначения пенальти красную карточку от арбитра получил главный тренер «Интера» Симоне Индзаги за бурную реакцию.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Ювентус 1:1
    Голы: 1:0 Эдин Джеко (17'), 1:1 Пауло Дибала (пенальти) (89') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Николо Барелла (Матиас Весино, 90'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Роберто Гальярдини, 61'), Иван Перишич (Дензел Дюмфрис, 72'), Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 72') Ювентус: Альваро Мората, Деян Кулушевски (Федерико Кьеза, 65'), Федерико Бернардески (Родриго Бентанкур, 18'), Мануэль Локателли (Kaio Jorge, 83'), Уэстон Маккенни (Артур, 83'), Хуан Куадрадо (Пауло Дибала, 65'), Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Николо Барелла (40'), Алекс Сандро (44'), Иван Перишич (71'), Джорджо Кьеллини (90 + 5') Удаление: Simone Inzaghi (88')

    «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков. «Ювентус» с 15 очками располагается на 6-й строчке.

    Календарь и таблица Серии А

    Следующий матч команда Массимилиано Аллегри проведет с «Сассуоло» 27 октября дома. Коллектив Симоне Индзаги в этот день отправится в гости к «Эмполи».

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