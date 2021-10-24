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    Гол Себая принес «Ахмату» домашнюю победу над «Уралом»

    «Ахмат» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    Единственный гол был забит на 71-й минуте. В подачу Карапузова с правого фланга вмешался рикошет, вышедший на замену парой минут ранее Сенин Себай высоко выпрыгнул и от линии вратарской пробил головой — мяч после отскока от газона залетел впритирку со штангой ворот гостей.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Урал 1:0
    Голы: 1:0 Senin Sebai (71'), 1:0 Senin Sebai (71') Ахмат: Гиорги Шелия, Марат Быстров, Андрей Семёнов, Виталий Лысцов, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Игорь Коновалов, Лечи Садулаев (Артём Полярус, 60'), Даниил Уткин (Владислав Карапузов, 59'), Евгений Харин (Дарко Тодорович, 69'), Мохамед Конате (Senin Sebai, 70') Урал: Эрик Космин Бикфалви (Артем Максименко, 80'), Kirill Kolesnichenko (Вячеслав Подберёзкин, 70'), Бранко Йовичич (Luka Gagnidze, 74'), Leo Goglichidze, Рафал Аугустыняк, Андрей Егорычев, Денис Кулаков (Yuri Zheleznov, 81'), Алексей Герасимов, Ivan Kuzmichev, Арсен Адамов, Илья Помазун Предупреждения: Алексей Герасимов (29'), Артём Тимофеев (76'), Алексей Герасимов (29'), Артём Тимофеев (76')

    Клуб из Грозного набрал 15 очков и поднялся на десятое место, подопечные Игоря Шалимова продолжают замыкать турнирную таблицу РПЛ с девятью очками.

    31 октября «Ахмат» проведет выездную встречу с «Уфой», а «Урал» сыграет в гостях против «Химок».

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