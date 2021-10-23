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    «Милан» сумел дожать «Болонью», завершавшую матч в меньшинстве

    «Болонья» — «Милан»: счет 2:4, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Милан» в матче 9 тура Серии А победил на выезде «Болонью» со счетом 3:2.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    В первом тайме «Милан» ушел в отрыв после голов Рафаэля Леау и Давида Калабрии. Также отметим, что в первой половине матча хозяева остались в меньшинстве — Адама Сумаро ​получил красную карточку.

    В начале второго тайма автогол Златана Ибрагимовича и мяч Мусы Барроу позволили «Болонье» выровнять положение. Следом еще одну красную карточку получил Роберто Сориано.

    На 84 минуте Исмаэль Беннасер снова вывел «Милан» вперед, а точку в матче поставил Ибрагимович.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Милан 2:4
    Голы: 0:1 Рафаэл Леау (16'), 0:2 Давиде Калабрия (35'), 1:2 Златан Ибрагимович (автогол) (49'), 2:2 Муса Бэрроу (52'), 2:3 Исмаэль Беннасер (84'), 2:4 Златан Ибрагимович (90') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Гари Медель (Риккардо Орсолини, 87'), Arthur Theate, Лоренцо Де Сильвестри, Николас Домингес (Йерди Схаутен, 63'), Маттиас Сванберг, Аарон Хики (Митчелл Дейкс, 63'), Роберто Сориано, Муса Бэрроу (Луис Бинкс, 63'), Марко Арнаутович (Федерико Сантандер, 83') Милан: Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау, Раде Крунич (Оливье Жиру, 60'), Самуэль Кастильехо (Алексис Салемакерс, 46'), Сандро Тонали (Тьемуэ Бакайоко, 46'), Исмаэль Беннасер, Фоде Балло-Туре (Пьер Калюлю, 85'), Фикайо Томори, Симон Кьер, Давиде Калабрия, Чиприан Тэтэрушану Предупреждения: Марко Арнаутович (34'), Сандро Тонали (45 + 1'), Давиде Калабрия (61'), Алексис Салемакерс (67') Удаления: Адама Сумаоро (20'), Роберто Сориано (58')

    «Милан» остается на втором месте с 22 очками. «Болонья» идет на восьмой позиции (22).

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