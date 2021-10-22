«Динамо» — «Химки»: прогноз, составы, коэффициенты

Класс бьет порядок. «Зенит» играл с «Юве» на ничью и получил поражение

Петербургский «Зенит» потерпел домашнее поражение со счетом 0:1 от туринского «Ювентуса» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было