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    «Динамо» — «Химки»: составы команд на матч РПЛ

    «Динамо» — «Химки»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Динамо» и «Химки» объявили стартовые составы на поединок 12 тура РПЛ.

    Клинтон Н'Жи
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    Клинтон Н'Жи

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин, Н'Жи.

    Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Гладышев.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстол, Мирзов, Трошечкин, Камышев, Долгов.

    Запасные: Генералов, Сычев, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Боженов, Соколов, Сабович, Садыгов, Адеми.

    Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало в 19:00 мск. Прогноз на игру можно прочитать здесь.

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