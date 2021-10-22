«Динамо» — «Химки»: прогноз, составы, коэффициенты

Клинтон Н'Жи Фото: globallookpress.com
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин, Н'Жи.
Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Гладышев.
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстол, Мирзов, Трошечкин, Камышев, Долгов.
Запасные: Генералов, Сычев, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Боженов, Соколов, Сабович, Садыгов, Адеми.
Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало в 19:00 мск. Прогноз на игру можно прочитать здесь.