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    Нойер: Второй тайм матча с «Бенфикой» был просто невероятным

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    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал волевую победу над «Бенфика» (4:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Считаю, что второй тайм сегодня был просто невероятным. Мы очень мало позволяли сопернику, контролировали ситуацию, но но долго не могли забить.

    Когда забили первый гол, нам стало легче. Это был прекрасный вечер», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Нойер высказал мнение о достижении отметки в сто матчей в Лиге чемпионов.

    «Это большое достижение, я бы никогда в это не поверил. Если бы кто-то сказал мне об этом в начале моей карьеры, я бы никогда не подумал, что это возможно.

    Это прекрасное время для меня, и болельщики сегодня были на высоте», — сказал он.

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