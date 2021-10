«Ньюкасл» объявил об увольнении Брюса с поста главного тренера

Новое руководствоотправило в отставку главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба.

В заявлении «Ньюкасла» отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Брюс работал в «Ньюкасле» с 2019 года. Под его руководством команда занимала 12-е и 13-е места по итогам чемпионата Англии.

К субботнему матчу против «Кристал Пэлас» команда будет готовиться под руководством Грэма Джонса.

Напомним, в начале октября владельцем «Ньюкасла» стал инвестиционный фонд из Саудовской Аравии. В ближайшее время новые хозяева клуба планируют серьезно усилить состав и пригласить известного тренера.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан и Антонио Конте отказались возглавить «Ньюкасл».

«Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ после восьми туров.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.

The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.