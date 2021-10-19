Мозес: Руй Витория — топовый тренер

Защитник «Спартака»поделился ожиданиями от встречи св третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Этот соперник мне хорошо знаком. Причем с каждым годом "Лестер" становился все более серьезным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии. Это действующий обладатель Кубка страны, а в прошедшие выходные "лисы" обыграли "Манчестер Юнайтед". С уверенностью в своих силах там полный порядок.

Понятно, что нам будет очень сложно. Хотя лично у меня статистика против "Лестера" хорошая. В Премьер-лиге, если не ошибаюсь, проиграл ему всего раз.

Первые матчи подтвердили, что в сегодняшнем футболе любой может обыграть любого. После победы в Неаполе мы идем на втором месте в группе и должны стремиться пройти дальше. Домашняя игра с "Лестером" в этом смысле очень важна.

В Неаполе мы в первую очередь показали, что умеем биться друг за друга. Очень ценное качество.

После прихода Руя Витории глобально мы остались прежней командой: почти никто не ушел, новичков тоже немного. Просто у нового тренера своя философия, к которой нужно было привыкнуть. Сначала не все получалось, но теперь притирка позади, результаты улучшились. Атмосфера в команде хорошая, тренер топовый. Руй всегда говорит обо всем честно и прямо, в том числе много общается с каждым один на один, здорово мотивирует и излучает уверенность», — сказал Мозес в интервью пресс-службе «Спартака».

Матч «Спартак» — «Лестер» пройдет 20 октября в Москве, начало — в 17:30 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Лестер».