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    Мозес: Руй Витория — топовый тренер

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    Защитник «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от встречи с «Лестером» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    «Этот соперник мне хорошо знаком. Причем с каждым годом "Лестер" становился все более серьезным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии. Это действующий обладатель Кубка страны, а в прошедшие выходные "лисы" обыграли "Манчестер Юнайтед". С уверенностью в своих силах там полный порядок.

    Понятно, что нам будет очень сложно. Хотя лично у меня статистика против "Лестера" хорошая. В Премьер-лиге, если не ошибаюсь, проиграл ему всего раз.

    Первые матчи подтвердили, что в сегодняшнем футболе любой может обыграть любого. После победы в Неаполе мы идем на втором месте в группе и должны стремиться пройти дальше. Домашняя игра с "Лестером" в этом смысле очень важна.

    В Неаполе мы в первую очередь показали, что умеем биться друг за друга. Очень ценное качество.

    После прихода Руя Витории глобально мы остались прежней командой: почти никто не ушел, новичков тоже немного. Просто у нового тренера своя философия, к которой нужно было привыкнуть. Сначала не все получалось, но теперь притирка позади, результаты улучшились. Атмосфера в команде хорошая, тренер топовый. Руй всегда говорит обо всем честно и прямо, в том числе много общается с каждым один на один, здорово мотивирует и излучает уверенность», — сказал Мозес в интервью пресс-службе «Спартака».

    Матч «Спартак» — «Лестер» пройдет 20 октября в Москве, начало — в 17:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Лестер».

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