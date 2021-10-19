«Брюгге» — «Манчестер Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Хендри, Соболь, Сова, Фанакен, Баланта, Ритс, Нсоки, Ланг, де Кетеларе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Канселу, Бернарду Силва, Родри, де Брейне, Марез, Фоден, Грилиш.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.33, на успех «Брюгге» — 11.50, на ничью — 6.39. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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