«Брюгге» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:5, обзор голов

Встреча группы А, которая прошла на стадионе «Ян Брейдель», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
«Горожане» вышли вперед на 30-й минуте, когда Фил Фоден выполнил заброс на Жоау Канселу, который изящно обработал мяч грудью и пробил под вратарем.
На 43-й минуте Рияд Марез удвоил преимущество подопечных Пепа Гвардиола, сначала заработав, а затем и реализовав пенальти.
Спустя восемь минут после перерыва отличился Кайл Уокер, получивший мяч на линии штрафной и отправивший его низом в дальний угол.
На 67-й минуте Коул Палмер с линии штрафной пробил в нижний угол, а Симон Миньоле не дотянулся в прыжке.
«Брюгге» ответил на 81-й минуте, когда Ханс Ванакен замкнул фланговый прострел, пробив ногой метров с десяти в нижний угол.
А еще через три минуты Марез оформил дубль с передачи Фернандиньо, установив окончательный результат.
«Манчестер Сити» и «Брюгге» встретятся вновь в Англии 3 ноября.
Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 6 очков, 2. «Пари Сен-Жермен» — 4. 3. «Брюгге» — 4, 4. РБ «Лейпциг» — 0.