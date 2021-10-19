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    «Манчестер Сити» отправил пять мячей в ворота «Брюгге»

    «Брюгге» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:5, обзор голов

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    «Манчестер Сити» нанес поражение «Брюгге» в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фил Фоден и Рияд Марез
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    Фил Фоден и Рияд Марез

    Встреча группы А, которая прошла на стадионе «Ян Брейдель», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

    «Горожане» вышли вперед на 30-й минуте, когда Фил Фоден выполнил заброс на Жоау Канселу, который изящно обработал мяч грудью и пробил под вратарем.

    На 43-й минуте Рияд Марез удвоил преимущество подопечных Пепа Гвардиола, сначала заработав, а затем и реализовав пенальти.

    Спустя восемь минут после перерыва отличился Кайл Уокер, получивший мяч на линии штрафной и отправивший его низом в дальний угол.

    На 67-й минуте Коул Палмер с линии штрафной пробил в нижний угол, а Симон Миньоле не дотянулся в прыжке.

    «Брюгге» ответил на 81-й минуте, когда Ханс Ванакен замкнул фланговый прострел, пробив ногой метров с десяти в нижний угол.

    А еще через три минуты Марез оформил дубль с передачи Фернандиньо, установив окончательный результат.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Брюгге — Манчестер Сити 1:5
    Голы: 0:1 Жоау Канселу (30'), 0:2 Рияд Марез (пенальти) (43'), 0:3 Кайл Уолкер (53'), 0:4 C.Palmer (67'), 1:4 Ханс Ванакен (81'), 1:5 Рияд Марез (84') Брюгге: Симон Миньоле, Клинтон Мата, Джек Хендри, Stanley N'Soki (Брандон Мехеле, 79'), Эдуард Соболь, Матс Ритс (Руд Вормер, 56'), Эдер Альварес (Noah Mbamba, 68'), Камаль Сова (Игнасе ван дер Бремпт, 56'), Ханс Ванакен, Ноа Ланг, Шарль Де Кетеларе (Бас Дост, 79') Манчестер Сити: Джек Грилиш, Филип Фоден (Рахим Стерлинг, 64'), Рияд Марез, Бернарду Силва (Илкай Гюндоган, 57'), Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 71'), Кевин Де Брёйне (C.Palmer, 65'), Жоау Канселу, Эмерик Лапорт (Натан Аке, 57'), Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Клинтон Мата (25'), Эмерик Лапорт (32'), Stanley N'Soki (45'), Эдер Альварес (65')

    «Манчестер Сити» и «Брюгге» встретятся вновь в Англии 3 ноября.

    Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 6 очков, 2. «Пари Сен-Жермен» — 4. 3. «Брюгге» — 4, 4. РБ «Лейпциг» — 0.

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