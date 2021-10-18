ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром»
  • 12:14
    • Стал известен состав тренерского штаба сборной России на ОИ-2022, Ковальчук назначен генменеджером
  • 16:50
    • Неймар пропустит матч с «РБ Лейпциг»
  • 16:35
    • Защитнику «Баварии» грозит тюремное заключение
  • 15:21
    • Названы лучшие игроки седьмой недели регулярного чемпионата КХЛ
  • 15:08
    • Объявлен состав сборной России по плаванию на ЧЕ в Казани
    Все новости спорта

    Неймар пропустит матч с «РБ Лейпциг»

    Футбол ПСЖ Футбол Франции РБ Лейпциг Футбол Германии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не сможет принять участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», информирует официальный сайт парижан.

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    Бразилец почувствовал боль в приводящей мышце бедра после возвращения из расположения сборной Бразилии.

    На полное восстановление форварда уйдет еще несколько дней, так что он пропустит ближайшую встречу.

    Также Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на Анхеля Ди Марию (дисквалификация) и Маурисио Икарди (личные причины). Леандро Паредес и Серхио Рамос все еще восстанавливаются после травм.

    Матч «Пари Сен-Жермен» — «РБ Лейпциг» состоится 19 октября на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» дожмут «Кристал Пэлас»?
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Кто затащит столичное дерби?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Закономерность будет соблюдена?
  • «Эспаньол» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эспаньол — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.13
  • Прогноз на матч Интер — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры