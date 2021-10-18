Неймар пропустит матч с «РБ Лейпциг»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»не сможет принять участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», информирует официальный сайт парижан.

Бразилец почувствовал боль в приводящей мышце бедра после возвращения из расположения сборной Бразилии.

На полное восстановление форварда уйдет еще несколько дней, так что он пропустит ближайшую встречу.

Также Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на Анхеля Ди Марию (дисквалификация) и Маурисио Икарди (личные причины). Леандро Паредес и Серхио Рамос все еще восстанавливаются после травм.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «РБ Лейпциг» состоится 19 октября на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 мск.