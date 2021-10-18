У вратаря «Норвича» выявлено онкологическое заболевание

Врачи обнаружили у голкипера «Норвича»тестикулярный рак, сообщает The Guardian.

Летом текущего года «канарейки» отдали 20-летнго футболиста в аренду шотландскому «Ливингстону».

«Это был очень трудный и сложный период, но поддержка моей семьи, друзей и коллег помогла мне пережить последние несколько недель.

Первоначальный диагноз был для меня настоящим шоком, но положительным моментом является то, что мы обнаружили заболевание на ранней стадии, и все прогнозы оптимистичные.

Я оптимист и настроен позитивно. Уверен, что смогу победить и скоро снова смогу заниматься тем, что люблю», — заявил Барден.

Барден в текущем сезоне провел один матч за «Ливингстон».