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    «Урал» — ЦСКА: стартовые составы команд

    «Урал» — ЦСКА: составы, прогноз, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на матч 11-го тура РПЛ.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичёв, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.

    Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберёзкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

    Запасные: Тороп, Боков, Васин, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.

    Поединок пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, начало — в 14:00 мск.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь, следить за ходом игры — тут.

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