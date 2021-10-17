«Урал» — ЦСКА: составы, прогноз, онлайн

Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на матч 11-го тура РПЛ.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичёв, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберёзкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

Запасные: Тороп, Боков, Васин, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.

Поединок пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, начало — в 14:00 мск.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь, следить за ходом игры — тут.