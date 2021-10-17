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    «Монпелье» в меньшинстве одолел «Ланс»

    «Монпелье» — «Ланс»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монпелье Ланс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 10-го тура чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле победил «Ланс» со счетом 1:0.

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    Единственный мяч на 48-й минуте забил Стефи Мавидиди.

    Отметим, что футболист хозяев Жордан Ферри был удален на 87-й минуте матча за вторую желтую карточку.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Ланс 1:0
    Гол: 1:0 Стефи Мавидиди (47') Монпелье: Йонас Омлин, Саломон Самбья, Максим Эстеве, Мамаду Сако, Николя Коцца, Жордан Ферри, Жорис Шотар, Флоран Молле (Nicholas Gioacchini, 83'), Тежи Саванье, Стефи Мавидиди, Валер Жермен (Михайло Ристич, 76') Ланс: Флорьян Сотока, Арно Калимуэндо Мюинга (Уэсли Саид, 66'), David Costa (Корентен Жан, 65'), Пшемыслав Франковский, Секо Фофана, Шейк Омар Траоре, Жонатан Клосс (Дейер Мачадо, 88'), Christopher Wooh (Charles Boli, 84'), Кевин Дансо, Жонатан Гради, Жан-Луи Лека Предупреждения: Christopher Wooh (29'), Жорис Шотар (58'), David Costa (62'), Максим Эстеве (67'), Жордан Ферри (69'), Корентен Жан (77'), Уэсли Саид (81'), Жордан Ферри (86')

    «Монпелье» набрал 13 очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице Лиги 1, «Ланс» с 18 баллами занимает вторую строчку.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В следующем матче «Монпелье» 24 октября сыграет на выезде против «Монако», «Ланс» в этот же день примет «Мец».

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