«Эвертон» — «Вест Хэм»: счет матча 0:1, обзор гола

нанес поражениев выездном матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Молотобойцы» открыли счет на 74-й минуте, когда Анджело Огбонна после навеса с углового вколотил мяч в сетку головой с близкого расстояния.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Вест Хэм 0:1 Гол: 0:1 Анджело Огбонна (74') Эвертон: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман, Бен Годфри, Майкл Кин, Лука Динь, Абдулайе Дукуре, Аллан, Эндрос Таунсенд, Демарай Грей, Алекс Айуоби (Энтони Гордон, 79'), Хосе Саломон Рондон Вест Хэм: Майкл Антонио, Пабло Форнальс, Саид Бенрахма (Мануэль Лансини, 87'), Джаррод Боуэн (Андрей Ярмоленко, 90'), Деклан Райс, Томаш Соучек (Крэйг Доусон, 79'), Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Курт Зума, Бенджамин Джонсон, Лукаш Фабиански Предупреждения: Майкл Антонио (10'), Пабло Форнальс (31')

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает шестое место (14 очков), а «Эвертон» — седьмое (14 очков).