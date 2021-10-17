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    «Бавария» разгромила «Байер», Левандовски и Гнабри забили по два мяча

    «Байер» — «Бавария»: счет матча 1:5, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над леверкузенским «Байером» (5:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии.

    «Бавария»
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    «Бавария»

    В составе победителей по дублю оформили Роберт Левандовски (3-я и 30-я минуты) и Серж Гнабри (35 и 37), еще один гол на счету Томаса Мюллера (34).

    За хозяев отличился Патрик Шик (55).

    Отметим, что российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Бавария 1:5
    Голы: 0:1 Роберт Левандовски (4'), 0:2 Роберт Левандовски (30'), 0:3 Томас Мюллер (34'), 0:4 Серж Гнабри (35'), 0:5 Серж Гнабри (37'), 1:5 Патрик Шик (55') Байер: Лукаш Градецки, Жереми Фримпонг (Карим Беллараби, 64'), Одилон Коссуну, Жонатан Та, Митчел Баккер, Керем Демирбай, Надим Амири, Мусса Диаби (Амин Адли, 64'), Флориан Вирц (Панайотис Рецос, 79'), Паулинью (Эдмон Тапсоба, 46'), Патрик Шик (Лукас Аларио, 79') Бавария: Роберт Левандовски (Джамал Мусиала, 64'), Лерой Зане, Томас Мюллер (Кингсли Коман, 64'), Серж Гнабри, Леон Горецка (Марсель Забитцер, 46'), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис (Йосип Штанишич, 40'), Лукас Эрнандес, Деотшанкюль Юпамекано, Никлас Зюле (Омар Ричардс, 72'), Мануэль Нойер

    «Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. «Байер» располагается на третьей строчке. У леверкузенцев 16 очков.

    В следующем туре бундеслиги 23 октября «Бавария» сыграет дома с «Хоффенхаймом». «Байер» 24-го числа проведет выездной матч с «Кельном».

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