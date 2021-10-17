«Алания» в большинстве уступила «Нефтехимику»

В составе победителей дубль оформил полузащитник Данила Емельянов (16-я и 63-я минуты), еще один гол забил хавбек Александр Юшин (45).
На 69-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил полузащитник Давид Хубаев.
После этого «Алания» отквитала два мяча благодаря голам Николая Гиоргобиани (74) и Ислама Машукова (77), но уйти от поражения не сумела.
«Нефтехимик» поднялся на 3-е место в таблице ФНЛ, набрав 33 очка, «Алания» с 32 очками опустилась на 5-е место.
В другом матче краснодарская «Кубань» на своем поле минимально обыграла челнинский КАМАЗ — 1:0.
Единственный мяч забил на 40-й минуте полузащитник Азамат Гурфов.
Краснодарцы доигрывали матч в меньшинстве — на 70-й минуте вторую желтую карточку получил хавбек Илья Петров.
Ивановский «Текстильщик» на своем поле сыграл вничью с «Акроном» — 2:2.
На гол хавбека Дмитрия Ефремова на 7-й минуте ответил защитник хозяев Алексей Губочкин.
Во второй половине встречи полузащитник Владимир Азаров вывел гостей вперед, а в концовке встречи Тигран Аванесян принес «Текстильщику» ничью.
«Акрон» поднялся на 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 26 очков. «Текстильщик» — на 18-й строчке, имея в активе 15 очков.