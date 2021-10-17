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    • «Алания» в большинстве уступила «Нефтехимику»
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    «Алания» в большинстве уступила «Нефтехимику»

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    Владикавказская «Алания» потерпела домашнее поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (2:3) в матче 18-го тура первенства ФНЛ.

    «Алания»
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    «Алания»

    В составе победителей дубль оформил полузащитник Данила Емельянов (16-я и 63-я минуты), еще один гол забил хавбек Александр Юшин (45).

    На 69-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил полузащитник Давид Хубаев.

    После этого «Алания» отквитала два мяча благодаря голам Николая Гиоргобиани (74) и Ислама Машукова (77), но уйти от поражения не сумела.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Нефтехимик 2:3
    Гол: 0:1 Данила Емельянов (16') Предупреждения: Хетаг Хосонов (48'), David Khubaev (50'), David Khubaev (69'), Andrey Golubev (90 + 5')

    «Нефтехимик» поднялся на 3-е место в таблице ФНЛ, набрав 33 очка, «Алания» с 32 очками опустилась на 5-е место.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В другом матче краснодарская «Кубань» на своем поле минимально обыграла челнинский КАМАЗ — 1:0.

    Единственный мяч забил на 40-й минуте полузащитник Азамат Гурфов.

    Краснодарцы доигрывали матч в меньшинстве — на 70-й минуте вторую желтую карточку получил хавбек Илья Петров.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — КамАЗ 1:0
    Гол: 1:0 Azamat Gurfov (40') Предупреждения: Тамерлан Мусаев (14'), Aleksandr Gagloyev (15'), Алексей Грицаенко (18'), S.Morozov (18'), Ruslan Ayukin (39'), Ilya Petrov (54'), Maksim Lauk (61'), Ilya Petrov (70'), Игорь Безденежных (84'), Azamat Gurfov (90 + 1')

    Ивановский «Текстильщик» на своем поле сыграл вничью с «Акроном» — 2:2.

    На гол хавбека Дмитрия Ефремова на 7-й минуте ответил защитник хозяев Алексей Губочкин.

    Во второй половине встречи полузащитник Владимир Азаров вывел гостей вперед, а в концовке встречи Тигран Аванесян принес «Текстильщику» ничью.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Текстильщик Иваново — Акрон 2:2
    Голы: 0:1 Дмитрий Ефремов (6'), 1:1 Алексей Губочкин (13'), 1:2 Vladimir Azarov (70'), 2:2 Avanesyan Benikovich (90') Предупреждения: Egor Prutsev (19'), Danylo Sagutkin (27'), Алексей Губочкин (29'), Gocha Gogrichiani (36'), Сергей Обивалин (48'), Andrei Hripkov (76')

    «Акрон» поднялся на 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 26 очков. «Текстильщик» — на 18-й строчке, имея в активе 15 очков.

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