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    «Ливерпуль» отправил пять мячей в ворота «Уотфорда»

    «Уотфорд» — «Ливерпуль»: счет матча 0:5, обзор голов

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    «Ливерпуль» в выездном матче восьмого тура английской Премьер-лиги разгромил «Уотфорд» — 5:0.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    «Красные» открыли счет на 9-й минуте, когда Мохамед Салах с фланга сделал передачу на Садио Мане, который с линии штрафной пробил точно в нижний угол.

    На 37-й минуте мерсисайдцы удвоили свое преимущество. Роберто Фирмино практически на линии ворот замкнул прострел Джеймса Милнера низом.

    Фирмино оформил дубль на 52-й минуте, удачно сыграв на добивании после того, как Бен Фостер отбил мяч прямо перед собой.

    Еще через две минуты отличился Салах, который, обыграв нескольких защитников в штрафной площади, технично пробил под дальнюю штангу с угла вратарской.

    Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Фирмино, записав на свой счет хет-трик.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Уотфорд — Ливерпуль 0:5
    Голы: 0:1 Садио Мане (9'), 0:2 Роберто Фирмино (37'), 0:3 Роберто Фирмино (52'), 0:4 Мохамед Салах (54') Уотфорд: Бен Фостер, Кико (Jeremy Ngakia, 56'), Крэйг Кэткарт, Виллиам Трост-Эконг, Дэнни Роуз, Эммануэль Деннис (Жоао Педро, 69'), Юрай Куцка, Мусса Сиссоко, Адам Масина (Том Клеверли, 46'), Исмаила Сарр, Хуан Эрнандес Ливерпуль: Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер (Неко Уильямс, 83'), Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 64'), Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд (Алекс Окслейд-Чемберлен, 65'), Кивин Келлехер

    В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (18 очков), а «Уотфорд» — 15-е (7 очков).

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