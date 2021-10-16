«Уотфорд» — «Ливерпуль»: счет матча 0:5, обзор голов

«Красные» открыли счет на 9-й минуте, когда Мохамед Салах с фланга сделал передачу на Садио Мане, который с линии штрафной пробил точно в нижний угол.
На 37-й минуте мерсисайдцы удвоили свое преимущество. Роберто Фирмино практически на линии ворот замкнул прострел Джеймса Милнера низом.
Фирмино оформил дубль на 52-й минуте, удачно сыграв на добивании после того, как Бен Фостер отбил мяч прямо перед собой.
Еще через две минуты отличился Салах, который, обыграв нескольких защитников в штрафной площади, технично пробил под дальнюю штангу с угла вратарской.
Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Фирмино, записав на свой счет хет-трик.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (18 очков), а «Уотфорд» — 15-е (7 очков).