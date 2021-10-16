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    «Динамо» упустило победу над «Спартаком»

    «Спартак» — «Динамо»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью со столичным «Динамо» (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 19-й минуте. Шиманьски с углового навесил во вратарскую «Спартака», Ордец оторвался от опекуна и пробил головой — мяч влетел в сетку.

    На 60-й минуте динамовцы удвоили преимущство. Фомин по центру сделал пас вперёд, Тюкавин убежал от Джикии, выскочил один на один и послал мяч мимо Максименко.

    «Спартак» отыграл один мяч на 87-й минуте. Бакаев навесил с углового, Кофрие поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу — Джикия набежал и головой вколотил мяч под перекладину.

    А спустя три минуты Ломовицкий с левого края вырезал подачу в штрафную «Динамо», Жиго подставил голову и переправил мяч в дальний угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Динамо 2:2
    Голы: 0:1 Иван Ордец (19'), 0:2 Konstantin Tyukavin (60'), 1:2 Георгий Джикия (87') Спартак: Александр Максименко, Maximiliano Caufriez, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Руслан Литвинов, Роман Зобнин (Михаил Игнатов, 69'), Айртон Лукас (Александр Ломовицкий, 69'), Джордан Ларссон (Николай Рассказов, 85'), Зелимхан Бакаев, Александр Соболев, Александр Максименко, Maximiliano Caufriez, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Руслан Литвинов, Роман Зобнин (Михаил Игнатов, 69'), Айртон Лукас (Александр Ломовицкий, 69'), Джордан Ларссон (Николай Рассказов, 85'), Зелимхан Бакаев, Александр Соболев Динамо: Вячеслав Грулёв (Saba Sazonov, 90'), Arsen Zakharyan (Сергей Паршивлюк, 90'), Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски (Сильвестр Игбун, 82'), Clinton N'Jie (Konstantin Tyukavin, 46'), Никола Моро, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Гильермо Варела, Антон Шунин, Вячеслав Грулёв (Saba Sazonov, 90'), Arsen Zakharyan (Сергей Паршивлюк, 90'), Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски (Сильвестр Игбун, 82'), Clinton N'Jie (Konstantin Tyukavin, 46'), Никола Моро, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Гильермо Варела, Антон Шунин Предупреждения: Даниил Фомин (13'), Clinton N'Jie (24'), Роман Евгеньев (35'), Георгий Джикия (44'), Arsen Zakharyan (44'), Самуэль Жиго (44'), Вячеслав Грулёв (44'), Себастьян Шиманьски (47')

    Подопечные Руя Витории занимают в таблице РПЛ седьмое место с 11 очками, а «Динамо» располагается на третьей позиции, набрав 20 очков.

    В следующем туре 24 октября красно-белые сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а команда Сандро Шварца двумя днями ранее примет «Химки».

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