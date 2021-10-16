ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас МюллерПолевой тренер «Баварии». Как Мюллер остается жизненно важным для клуба и сборной?
  • 13:16
    • Клаудиньо остался в запасе «Зенита» на матч с «Арсеналом»
  • 13:02
    • Моуринью — претендент на пост главного тренера «Ньюкасла»
  • 08:52
    • Карацев и Рублев вышли в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в парном разряде
  • 08:18
    • Азаренко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
  • 08:06
    • Зверев и Циципас проиграли в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    Клаудиньо остался в запасе «Зенита» на матч с «Арсеналом»

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны составы тульского «Арсенала» и «Зенита» на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Клаудиньо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клаудиньо

    Встреча пройдет в Туле и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Степанов, Радакович, Ткачев, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Давиташвили, Марков.

    Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Бьёрнстрём, Гулиев, Э. Кангва, Луценко, Панченко, Тудорие.

    «Зенит»: Крицюк, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Вендел, Дзюба, Малком.

    Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Хотулев, Мостовой, Кравцов, Барриос, Клаудиньо, Кузнецов.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Проиграет ли Витория еще одно столичное дерби?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «МЮ» набрать очки на поле «Лестера»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Зенит» снова не выиграет у «Арсенала»?
  • «Арсенал» Тула — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.26
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры