Клаудиньо остался в запасе «Зенита» на матч с «Арсеналом»

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Туле и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Степанов, Радакович, Ткачев, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Давиташвили, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Бьёрнстрём, Гулиев, Э. Кангва, Луценко, Панченко, Тудорие.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Вендел, Дзюба, Малком.
Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Хотулев, Мостовой, Кравцов, Барриос, Клаудиньо, Кузнецов.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.