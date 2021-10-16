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    «Зенит» снова не выиграет у «Арсенала»?

    «Арсенал» Тула — «Зенит». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат России 16 октября 2021 года

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    «Зенит» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 октября в Туле, начало — в 14:00 мск. «Арсенал» Тула — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Октября 2021 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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    «Арсенал»

    «Арсенал» после десяти туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент в его активе лишь девять очков.

    Перед паузой на матчи сборных тульский клуб сыграл вничью с «Химками». Встреча завершилась вничью 0:0. И это был первый случай в текущем сезоне, когда «оружейники» не пропустили ни одного мяча.

    После смены главного тренера «Арсенал» в четырех матчах потерпел только одно поражение — это была гостевая игра с «Уралом». При этом под руководством Миодрага Божовича команда из Тулы уже успела отобрать очки у ЦСКА (2:2).

    В пяти домашних матчах текущего чемпионата «Арсенал» потерпел только одно поражение. Три предыдущие игры на своем поле завершились вничью.

    «Зенит»

    Тем временем «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе сине-бело-голубых 23 очка. Ближайший преследователь — московское «Динамо» — отстает на четыре очка.

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    • Отрыв мог быть еще больше, но в начале октября команда Сергея Семака неожиданно уступила на своем поле «Сочи» (1:2). Ключевым тогда стал момент с удалением Сердара Азмуна в конце первого тайма.

    Зато перед этим у «Зенита» было четыре победы кряду и внушительная беспроигрышная серия.

    Все прогнозы на РПЛ

    С учетом прошлого сезона беспроигрышная гостевая серия «Зенита» в РПЛ составляет уже десять матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают за 5.35, а победу «Зенита» — за 1.42.

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    В прошлом сезоне «Зенит» не смог выиграть в Туле, тогда встреча завершилась со счетом 0:0. Кроме того, в начале года питерский клуб проиграл «Арсеналу» на своем поле в рамках Кубка России.

    У «Зенита» впереди важная игра с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, и именно на ней сейчас будет сконцентрирована команда Сергея Семака. В чемпионате гости всегда успеют исправить ситуацию.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.34.

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    «Арсенал» Тула — «Зенит»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. «Зенит» снова не выиграет у «Арсенала»?
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