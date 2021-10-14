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    Шварц о предстоящем дерби: «Спартак» сейчас на ходу, будет эмоциональный матч

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака» в 11-м туре чемпионата России.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Мы рады предстоящему дерби! Это будет эмоциональный матч с высоким накалом и со своим нервом. Неважно, какие были результаты до этого. Мы не смотрим на турнирное положение. Для нас важно включить все свои скорости, отдаться полностью игре и добиться желаемого результата.

    "Спартак" сейчас на ходу, в последнюю неделю он добился хороших результатов. В матче против "Наполи" они показали качественную игру, хотя и играли в большинстве. Мы проанализировали и эту встречу, и прошлогоднюю встречу на выезде. Тогда мы играли агрессивно в первом тайме, у нас многое получалось.

    В эту субботу мы подходим с полной готовностью. Мы хорошо провели тренировочный цикл и должны поддерживать высокий темп до финального свистка.

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    • Мы знаем ситуацию с травмами в "Спартаке". Мы так же в курсе, что Умяров получил травму в матче за молодежную сборную. Не знаем, насколько она серьезная и выйдет ли он на поле. Нам нужно хорошо сыграть коллективно и успешно выбегать в контратаки. Использовать наше это оружие. Мы хорошо готовы в этой встрече. Для нас важно в эту субботу взять три очка»«, — приводит слова Шварца "Спорт-Экспресс".

    Матч "Спартак" — "Динамо" пройдет 16 октября, начало — в 19:00 мск.

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