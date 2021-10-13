Карпин рассказал об откровенном разговоре со Смоловым

Главный тренер сборной Россиирассказал, как относится к тому, что некоторые футболисты отказываются играть за национальную команду, если им не будет гарантировано место в составе.

«У многих игроков такое бывает. Я позвонил Феде Смолову перед первым вызовом: "Если хочешь — приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю".

Он сказал, что повзрослел, что все понимает. Спросил его: "Слово даёшь, на мужика?" — Да, Георгиевич, вопросов нет», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, нападающий «Локомотива» Федор Смолов не попал в заявку сборной России на Евро-2020. После назначения Карпина главным тренером он вернулся в национальную команду.