ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Испания идет на втором месте в группеФинальный тест для России, Испании и Нидерландов
  • 12:45
    • «Ньюкасл» попытается подписать Коутиньо и Зюле
  • 12:21
    • Немецкий журналист: Рангник хочет возглавить «Ньюкасл»
  • 11:47
    • «Ньюкасл» хочет купить ведущего форварда «Челси»
  • 11:11
    • Консорциум из Саудовской Аравии вслед за «Ньюкаслом» может приобрести миланский «Интер»
  • 10:48
    • «Не хочет — и не надо». Карпин рассказал подробности отказа Дзюбы играть за сборную России
    Все новости спорта

    Карпин рассказал об откровенном разговоре со Смоловым

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к тому, что некоторые футболисты отказываются играть за национальную команду, если им не будет гарантировано место в составе.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «У многих игроков такое бывает. Я позвонил Феде Смолову перед первым вызовом: "Если хочешь — приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю".

  • «Не хочет — и не надо». Карпин рассказал подробности отказа Дзюбы играть за сборную России
  • Читайте по теме

    • Он сказал, что повзрослел, что все понимает. Спросил его: "Слово даёшь, на мужика?" — Да, Георгиевич, вопросов нет», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Напомним, нападающий «Локомотива» Федор Смолов не попал в заявку сборной России на Евро-2020. После назначения Карпина главным тренером он вернулся в национальную команду.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Динамо» в зарубе со СКА?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Оренбург» обеспечит результативный первый тайм?
  • «Оренбург» — «Текстильщик». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Алании» победы не видать!
  • «Акрон» — «Алания». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Оренбург — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Чили — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Колумбия — Эквадор
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры