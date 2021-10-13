Алдонин: Я бы не стал говорить, что у сборной России есть какое-то преимущество

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о шансах национальной команды занять первое место в своей отборочной группе.

«Что касается качества игры со Словенией, то оно, наверное, было лучше, чем в матче со словаками. Но самое главное, что в обеих играх были победы, здесь нужно отталкиваться не от качества игры, а от результата.

Понятно, что матч со словаками изначально был энергозатратным, пытались в высокий прессинг играть, а на концовку сил не хватило. Со словенцами была отличная самоотдача, хороший контроль мяча, прессинг на всей половине поля, поэтому в целом команда показала хороший футбол и победила.

Шансы на первое место в группе сохранились те же, что были тур или два назад. Понятно, что нас теперь устраивает ничья, но по большому счету строить какие-то иллюзии или предположения нет смысла. Нужно отталкиваться от того, насколько у нас сборная будет укомплектована к, безусловно, решающей игре с хорватами на выезде. Тем не менее я бы не стал говорить, что сейчас у нас какое-то дополнительное преимущество, что можем сыграть вничью», — приводит слова Алдонина ТАСС.

Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.