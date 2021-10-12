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    Точилин покинул пост главного тренера «Кубани»

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    Александр Точилин покинул пост главного тренера «Кубани», сообщается на официальном сайте ФНЛ.

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    «Своей вины мы не снимаем, но мы не волшебники. То, о чем договаривались с руководством два месяца назад на берегу, выполнено не было, в том числе в вопросе усиления состава. Каждый раз с трудом набираем заявку. Как было много травмированных, так и осталось. Люди возвращаются — снова получают травмы, поскольку приходилось форсировать.

    В Волгоград сейчас летят 13 полевых и еще один, "лимитчик", прибудет в ночи. И так каждый раз! На каком-то отрезке в команде не было постоянного доктора. Мне поставили задачу в оставшихся матчах набрать 100 процентов очков, но я в этих условиях не мог гарантировать результат. Решили расстаться. Возможно, так будет лучше для "Кубани", и новый тренер встряхнет команду, даст новый импульс», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

    «Кубань» занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ после 16-ти туров.

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