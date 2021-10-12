Точилин покинул пост главного тренера «Кубани»

покинул пост главного тренера сообщается на официальном сайте ФНЛ.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Своей вины мы не снимаем, но мы не волшебники. То, о чем договаривались с руководством два месяца назад на берегу, выполнено не было, в том числе в вопросе усиления состава. Каждый раз с трудом набираем заявку. Как было много травмированных, так и осталось. Люди возвращаются — снова получают травмы, поскольку приходилось форсировать.

В Волгоград сейчас летят 13 полевых и еще один, "лимитчик", прибудет в ночи. И так каждый раз! На каком-то отрезке в команде не было постоянного доктора. Мне поставили задачу в оставшихся матчах набрать 100 процентов очков, но я в этих условиях не мог гарантировать результат. Решили расстаться. Возможно, так будет лучше для "Кубани", и новый тренер встряхнет команду, даст новый импульс», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

«Кубань» занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ после 16-ти туров.